В Тюмени субботник проведут под песни корейских певцов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в парке Дружбы между Россией и Республикой Корея, который находится на улице Тимофея Кармацкого, завтра, 1 мая, пройдет субботник. Всех желающих приглашают на уборку территории к 12.00. Присутствующих развлекут песнями корейских коллективов.

– Более 100 представителей корейской диаспоры Тюменской области примут участие в работах по уходу за зелеными насаждениями и уборке территории. Настраивать участников на рабочий лад будут творческие корейские коллективы, приглашенные из Москвы, – сообщили организаторы.

Отметим, что инициатором субботника стал почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев.