Замминистра обороны РФ в Тюмени встретился с губернатором Моором. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов прибыл в Тюмень с рабочим визитом и встретился с губернатором региона Александром Моором. Они обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

– Более 12 тысяч молодых тюменцев проходят сегодня подготовку к военной службе в специализированных группах, военно-патриотических клубах, учреждениях дополнительного образования, общественных организациях, юнармейских отрядах по всей области. История некоторых объединений насчитывает уже более 20 лет, – доложил замминистру Александр Моор.

По сообщению оперативного штаба, Андрей Картаполов примет участие в военно-патриотическом форуме Уральского федерального округа «Подвиг поколений», посетит ТВИККУ им. Маршала А. И. Прошлякова и региональный центр допризывной подготовки «Аванпост».

Он уже возложил цветы к монументу воинам-сибирякам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, вместе с депутатом Госдумы Иваном Квиткой.