Автоинспекторы заполонят улицы Тюмени в майские праздники. Фото: Вадим Бегун

В майские праздники на улицах Тюмени станет больше автоинспекторов. Они встанут у пешеходных переходов и перекрестков в целях профилактики ДТП.

– В выходные дни сотрудники полка ДПС проведут дополнительные мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. Особое внимание обратят на населенные пункты и участки дорог, где уже происходили аварии с участием пьяных водителей, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили график работы. Стало известно, что горожане смогут получить госуслуги даже в праздничные дни. Зарегистрировать авто, получить и обменять водительское удостоверение можно 1, 4, 5, 6, 7 и 8 мая.

Для получения госуслуг также можно воспользоваться порталом www.gosuslugi.ru. С его помощью граждане могут выбрать место обращения и удобные дату и время. Телефоны для справок: 29-11-30, 29-11-31.