В Тюмени спасли ребенка с сильным обезвоживанием. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени специалисты областной инфекционной клинической больницы спасли ребенка с сильным обезвоживанием. У малышки диагностировали острую кишечную инфекцию.

– Девочку в приёмное отделение привезли родители, их насторожила вялость дочки, частые рвота и стул, высокая температура. Из-за потери жидкости состояние маленькой пациентки было тяжёлым, ее госпитализировали в реанимационное отделение, – рассказали в пресс-службе медучреждения.

После того как врачи за несколько дней выходили юную тюменку, ее перевели в боксированную палату профильного отделения. В настоящее время с ребёнком всё хорошо: малышка выздоровела и уже выписана из стационара.

Специалисты рассказывают, что есть несколько важных правил в выпаивании такого больного. Так, ему нужно давать только обычную кипяченую воду, вся жидкость должна бы комфортной температуры. Также нельзя позволять больному пить залпом.