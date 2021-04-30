Тюменца осудили из-за двух комментариев в соцсетях. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский районный суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Молодой человек посредством социальных сетей призывал к массовым беспорядкам, однако после от своих слов отрекся, мол, это просто шутка.

– Максим Ж. опубликовал два комментария в социальной сети «ВКонтакте» 24 и 28 января. Они содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, – сообщили в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве также рассказали, что, когда оперативники нагрянули домой к нарушителю – в село Перевалово, он заявил, что комментарии – простая шутка. Сам он никуда не собирался выходить и уж тем более участвовать в беспорядках.

В итоге суд на год ограничил ему свободу. Тюменцу запретили покидать дом после 22.00 и до 6.00, выезжать за пределы Тюменского района и Тюмени. Кроме того, ему следует раз в месяц приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.