Тюменцу, не попавшему на дискотеку, компенсируют моральный ущерб. Фото: Ольга Крыльцова

Специалисты местного управления Роспотребнадзора защитили права мужчины, который не смог вернуть билеты на «Мегадискотеку». Концерт должен был состояться 25 апреля 2020 года в Тюменском государственном цирке.

Потребитель захотел вернуть свои деньги и обратился в ООО «Городские зрелищные кассы» с заявлением. Однако там ему отказали, и он отправился в управление Роспотребнадзора.

– Мировой судья, рассмотрев заявленные исковые требования, удовлетворил их частично. Так, в пользу горожанина взыскали деньги, уплаченные за билеты, в полном объеме. Кроме того, ему назначена компенсация морального вреда в уменьшенном судом размере, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что компанию оштрафуют за несоблюдение в досудебном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение пока не вступило в законную силу.