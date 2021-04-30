«Главный фактор – отсутствие общего языка между государством и обществом»: Михаил Мельцер – о февральской революции 1917 года. Фото - expert.ngokitchen.ru.

Председатель автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития общественного самоуправления «Живой город» Михаил Мельцер рекомендует к просмотру 18-серийный фильм «Гибель империи. Российский урок». Он уверен, что решающим фактором в Февральской революции 1917 года стало отсутствие общего языка между государством и обществом.

– Фильм про не такую распиаренную, как Октябрьская, а Февральскую революцию и ее предпосылках. Подбор фактов и исторических ссылок шикарный, как и видеоряд, прямо вкусно сделано. Жаль, что повествуется о событиях страшных, да еще и вполне предотвратимых. Как устойчивая страна может превратиться в пространство войны всех против всех всего за несколько лет? Это на самом деле вопрос не праздный. Логику доказательств автора фильма пересказывать не буду – рекомендую посмотреть самостоятельно, – сообщил общественник.

Мельцер предполагает, что революции могло бы и не быть, если бы не было ярого противодействия между интеллигенцией и правительством. Свою роль сыграло и отсутствие диалога между государственными структурами и обществом.

– Всегда полезно помнить, что диалог всегда лучше монолога, мир лучше войны. Что все мы живем здесь, в этой стране, и, поджигая огонь, стоит подумать, не сгоришь ли в нем сам, – резюмировал общественник.