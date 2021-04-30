Жители Тюмени прощаются с горячими батареями. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Тюмени прощаются с горячими батареями. Тепло в квартирах начнут отключать с сегодняшнего дня, 30 апреля.

«В связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, администрация города Тюмени приняла решение об окончании отопительного периода 2020 – 2021 годов 30 апреля», – такое сообщение появилось на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте». В департаменте городского хозяйства уточнили, что отключать отопление будут поэтапно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что совсем скоро в областной столице начнутся опрессовки на теплосетях. Как и в предыдущие годы, отключение горячей воды пройдет в несколько этапов. Рассказываем, когда отключат горячую воду в Тюмени в 2021 году, и публикуем график отключения.