По селам Ишимского района курсирует диагностическая служба на колесах Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По селам и деревням Ишимского района колесит передвижная медицинская служба областной больницы № 4, которая вернулась к привычному ритму работы. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, график выездной бригады утвердили заранее, а население информируют местный фельдшер ФАПа и глава сельского поселения. Так что теперь все жители смогут пройти флюорографию и маммографию.

По данным департамента, за половину апреля обследовали 825 человек на флюорографе и 290 – на маммографе. Например, две недели назад 87 жителей Неволино воспользовались возможностью проверить состояние здоровья в родном селе, не выезжая в город. Ещё 40 человек пожелали пройти диспансеризацию, которую проводила выездная бригада медработников поликлиники № 3. По итогам осмотра 8 человек направили на второй этап диспансеризации.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», диагностические передвижные комплексы закуплены в 2020 году на средства областного бюджета по региональной программе развития системы первичной медико-санитарной помощи. Они способствуют повышению качества и доступности медпомощи на селе – одна из основных задач нацпроекта «Здравоохранение».

В передвижных комплексах есть системы очистки воздуха и кондиционирования, «теплый пол», системы электро- и теплоснабжения. Автомобили оснащены встроенными генераторами и отопителем, работающими на топливе самого транспорта.