В Тюменской области стабилизировалась ситуация в строительном секторе экономики после пандемии Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по выдаче разрешений на строительство. По данным Минстроя РФ, за первый квартал 2021 года в России выдано разрешений на строительство 7,2 млн квадратных метров жилья. Кроме Тюменской области, в число лидеров вошли Москва, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Приморский край, Ленинградская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Санкт-Петербург.

По данным ГУС Тюменской области, на апрель 2021 в регионе выдано 49 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 380,5 тысячи квадратных метров. Тогда как в 2020 году было выдано 123 разрешения на строительство.

Как отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, позитивная динамика в выдаче разрешений на строительство свидетельствует о стабилизации ситуации в строительном секторе экономики Тюменской области после вызовов 2020 года.