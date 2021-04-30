В Упоровском районе благоустроят парк семейного отдыха Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

В 2021 году в тюменских селах появятся новые объекты благоустройства, благодаря государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий». По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, одним из мест притяжения населения станет парк семейного отдыха с детской игровой и спортивной площадками в поселке Дубровинский.

Площадку уже начали обустраивать. Сейчас администрация Видоновского сельского поселения Упоровского муниципального района уже купила детское игровое и спортивное оборудование, ожидается поставка резиновой плитки и бордюров, заказаны саженцы.

Благоустраивать площадку и монтировать оборудование начнут уже в мае 2021 года. Участвовать в этом хорошем деле пожелали сразу 60 местных жителей. Помогает и местное АПК-предприятие – ЗАО «Нива-Агро», которое предоставило складские помещения для хранения купленного оборудования и материалов, а позже готово подключиться к благоустройству.

Общая стоимость проекта составляет 1 216,6 тыс. рублей, из них средства государственной поддержки – 652,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 71,0 тыс. рублей, внебюджетные источники (вклад граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 493,6 тыс. рублей.