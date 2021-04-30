В Тюменской области в 2,5 раза выросло количество жилья, строящегося по эскроу-счетам Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Рост количества жилья, строящегося по эскроу-счетам в Тюменской области, за год увеличился в 2,5 раза. Об этом заявили в Главном управлении строительства региона. По данным ведомства, на 1 апреля 2020 года в Тюменской области строилось 0,458 млн кв. м жилья с привлечением проектного финансирования. Это составляло 28% площадей во всех проектах строительства.

Ровно спустя год с привлечением проектного финансирования строится 1,234 млн. кв. м жилья, а это 65% площадей во всех проектах строительства. В пятерке лидеров среди застройщиков ООО «БРУСНИКА» (объем строящегося жилья по проектному финансированию составляет 171 902, 05 кв. м), ГК «ЭНКО» (170 098,48 кв. м), ГК «Страна Девелопмент» ( 193 568,79 кв. м), ООО «СЗ ПСК «Дом» (82 093 кв. м), ООО «Специализированный застройщик «Клевер Инвест» (82 322,01 кв. м).

По словам начальника ГУС Тюменской области Павла Перевалова, тюменский рынок жилья стал более надежным благодаря проектному финансированию. В регионе провели большую работу по восстановлению прав обманутых дольщиков.

– С 2018 года наш регион стал одним из первых в стране, где эта проблема была решена. Новый же механизм финансирования полностью исключает возникновение рисков для граждан, участвующих в долевом строительстве. Это остается одним из приоритетов национального проекта «Жилье и городская среда», – отметил Павел Перевалов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в целом по России строится порядка 53 млн кв. м жилой недвижимости – это 58% от общего объема строительства жилья.