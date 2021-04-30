В Тюменской области господдержка – серьезный стимул ускорения развития фермерского движения Фото: pixabay.com

Серьезным стимулом поддержания и ускорения развития фермерского движения в Тюменской области являются мероприятия господдержки, в том числе региональной. Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на встрече с представителями АПК Республики Татарстан.

Один из ярких примеров – субсидирование на возмещение части затрат по заготовке молока от малых форм хозяйствования в АПК и субсидирование на возмещение части затрат по заготовке мяса от хозяйств населения.

– По данным направлениям только в 2020 году поддержку получили 30 потребительских кооперативов Тюменской области на сумму 149,7 млн рублей. Также активно развиваются гранты на укрепление МТБ, поддержку начинающих фермеров, «Семейная ферма», «Агростартап» и другие, – отметил Владимир Чейметов.

Представители Татарстана рассказали, что у них в регионе обрабатывается 3,5 млн гектаров пашни, в хозяйствах всех категорий содержится более миллиона голов крупного рогатого скота. В их числе: 354 тыс. коров, 460 тыс. голов свиней, 17,1 млн голов птицы. Сегодня в Татарстане работают около 4 тыс. фермеров, которые на своих личных подворьях производят половину республиканского объема сельхозпродукции.

Каждый год фермеры и хозяйства населения получают более 2 млрд рублей государственной поддержки. Как отметил заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Марат Ахметов, Татарстан и Тюменская область – регионы, где развитию фермерства и укреплению села уделяется особое внимание властей. Он выказал готовность объединить усилия в выработке предложений по поддержке и развитию малого аграрного бизнеса, развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса в целом.