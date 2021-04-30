Татарстан и Тюменская область активизируют сотрудничество в сфере развития фермерского движения Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Представители агропромышленного комплекса Тюменской области и Республики Татарстан обсудили на днях необходимость активизировать сотрудничество и обмен опытом в сфере развития и поддержки фермерского движения. Как сообщили в департаменте АПК региона, стороны сразу договорились о возможности взаимных поездок, чтобы ознакомиться с развитием направления в регионах вживую.

Представители Татарстана заинтересовались изучением положительного опыта Тюменской области в развитии региональной системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, сейчас в регионе с успехом работает 21 сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив первого (районного) уровня.

– Количество членов-пайщиков, основную долю которых представляют ЛПХ граждан, почти 13 тысяч. Суммарный фонд финансовой взаимопомощи кооперативов (кредитный портфель) составил в 2020 году уже 732 миллиона рублей, чуть более двухсот из них – паевые взносы членов-пайщиков, – отметил Чейметов.

Он подчеркнул, что это один из инструментов поддержания малых форм хозяйствования в районах Тюменской области. Сейчас в регионе почти 155 тысяч личных подсобных хозяйств, более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, 63 действующих сельскохозяйственых потребительских кооперативов. Малые формы хозяйствования производят почти половину всего объема овощей и картофеля, выращенных в регионе, 35% молока и 28% мяса.