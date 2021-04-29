В Тюменской области наградили участников VI национального чемпионата «Абилимпикс» Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

В Тюменской области на прошлой неделе наградили участников VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». С ребятами встретился директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидорова, который поблагодарил всех членов сборной за упорство и целеустремленность и пожелал дальнейшего профессионального роста.

Благодарностями за участие VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» отмечены:

- Ананьева Виктория Евгеньевна, участник компетенции «Адаптивная физическая культура»;

- Артюхов Вячеслав Евгеньевич, участник компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»;

- Мингазова Полина Ринатовна, участник компетенции «Карвинг»;

- Романов Владимир Георгиевич, участник компетенции «Резьба по дереву»;

- Смирнов Алексей Витальевич, участник компетенции «Ресторанный сервис»;

- Суяшова Валерия Николаевна, участник компетенции «Торговля»;

- Шульгина Алина Владимировна, участник компетенции «Медицинский и социальный уход».

Диплом и медаль за 3 место в компетенции «Поварское дело» получила студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анжелика Жук. По её словам, «Абилимпикс» - это уникальная площадка для профессионального развития и получения нового опыта.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в ноябре 2020 года. Он прошел в очно-дистанционном формате на региональных площадках городов Тюмени и Ялуторовска. В 2021 году в финале принимало участие более двух тысяч человек из 85 регионов по 77 компетенциям. Тюменскую область представляли десять человек.