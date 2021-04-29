В Тюменской области наградили участников VI национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области на прошлой неделе наградили участников VI национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». С ребятами встретился директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидорова, который поблагодарил всех членов сборной за упорство и целеустремленность и пожелал дальнейшего профессионального роста.
Благодарностями за участие VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» отмечены:
- Ананьева Виктория Евгеньевна, участник компетенции «Адаптивная физическая культура»;
- Артюхов Вячеслав Евгеньевич, участник компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»;
- Мингазова Полина Ринатовна, участник компетенции «Карвинг»;
- Романов Владимир Георгиевич, участник компетенции «Резьба по дереву»;
- Смирнов Алексей Витальевич, участник компетенции «Ресторанный сервис»;
- Суяшова Валерия Николаевна, участник компетенции «Торговля»;
- Шульгина Алина Владимировна, участник компетенции «Медицинский и социальный уход».
Диплом и медаль за 3 место в компетенции «Поварское дело» получила студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Анжелика Жук. По её словам, «Абилимпикс» - это уникальная площадка для профессионального развития и получения нового опыта.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в ноябре 2020 года. Он прошел в очно-дистанционном формате на региональных площадках городов Тюмени и Ялуторовска. В 2021 году в финале принимало участие более двух тысяч человек из 85 регионов по 77 компетенциям. Тюменскую область представляли десять человек.