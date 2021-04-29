Для тобольских старшеклассников провели открытый «Урок цифры» Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Очередной открытый «Урок цифры» состоялся 27 апреля на базе тобольской школы №16 для учеников 9-11 классов. Организатором урока выступил департамент информатизации Тюменской области, который с конца 2018 года проводит такие открытые уроки, чтобы популяризировать цифровые ИТ-специальности среди школьников. Несмотря на просветительскую роль мероприятия, проведение «Урока цифры» в регионе является важной частью реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Темой урока стало «Цифровое производство». Представители компании СИБУР рассказали ребятам о том, как работают автоматизированные системы управления технологиями, контрольно-измерительные приборы и беспилотники. Также со школьниками поделились опытом о работе специалистом в сфере ИТ, и рассказали, почему стоит выбрать эту профессию, что надо знать и уметь.

Прямая трансляция урока проходила на официальном youtube-канале, поэтому все желающие смогли присоединиться к прямой трансляции и узнать больше о цифровом производстве.

КСТАТИ

Все желающие могут пройти «Урок цифры» онлайн на официальном сайте. Задания к уроку «Цифровое производство» будут доступны до 30 апреля.