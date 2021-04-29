В Санкт-Петербурге отметили высокий результат Тюменской области в работе над повышением эффективности службы занятости Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Центр занятости населения Ишима и Ишимского района получил памятную табличку как лидер модернизации службы занятости в 2019-2020 гг. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, на V Международном форуме труда в Санкт-Петербурге отметили высокий результат региона при реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости. В эти годы центр возглавляла Оксана Астафьева.

Тюменская область – один из 16-ти пилотных регионов, где с 2019 года началась модернизация службы, а ишимский центр занятости стал первым в регионе кадровым центром, открытым в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Исходя из потребностей граждан и работодателей в кадровом центре постоянно расширяется перечень услуг. Консультанты центра помогают решать возникающие вопросы в зависимости от различных жизненных и бизнес-ситуаций. Специалисты центра помогают сопровождать клиентов, применяют новые подходы к содействию занятости населения при взаимодействии с различными структурами города и района.

В рамках модернизации созданы более комфортные условия для посетителей, обеспечены требования доступной среды для маломобильных групп населения, организован доступ к цифровым сервисам службы занятости.