Тюменские сельхозпроизводители создают минерализованные полосы Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Сельскохозяйственные товаропроизводители почти всех районов Тюменской области приступили к ранне-весеннему бронированию. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона, они практически приблизились к экватору работ. По данным на 26 апреля 2021 пройдено более 400 тысяч гектаров, что составляет 49% от планируемого объема.

Лидером стал Упоровский район, где ранне-весеннее боронования провели на 80%. Всего эти виды работ проводят более 340 хозяйств области.

Тем временем, яровой сев уже ведется в Тюменском районе. Организации агропромышленного комплекса посеяли 12 гектаров лука и моркови. В общей сложности в Тюменской области планируется засеять более 1200 гектаров различных овощных культур.

А ещё сельхозпроизводители создают, так называемые, минерализованные полосы. Сейчас их протяженность составляет более 200 километров, что составляет более 40% от плана. Кроме того, в Тюменской области на площади почти 26 тысяч гектаров провели боронование многолетних трав. На 23-х тысячах гектаров внесли минеральные удобрения, обеззаразили более 37 тысяч тонн семян.