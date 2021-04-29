Региональный форум «Подростки, родители, Rock’n’Roll» помог тюменским родителям понять своих детей Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более 3,5 тысяч человек приняли участие в очередном форуме «Подростки, родители, Rock’n’Roll», который прошел 22 апреля 2021 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, каждый год спикеры собирают тысячи родителей, чтобы поговорить о воспитании подростков и школьных трудностях. В этом году на площадке работали эксперты в области психологии и педагогики, участники суперфинала областного конкурса «Учитель года — 2021».

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, самым актуальным остается вопрос детско-родительских отношений.

- Важно поддерживать разговор с ребенком и быть заинтересованным, - отметил Андрей Степанов.

По его словам, в Тюменской области уменьшилось число обращений и жалоб, связанных со школьными проблемами. Такие плоды дает совместная работа инспекторов по охране детства регионального центра «Семья» и психологов учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты.

Основная задача форума - помочь родителям побороть барьер, который мешает обращаться к профессионалам за помощью, необходимой ребенку и семье. Несмотря на то, что форум проходил в онлайн-формате, программа была насыщенной. Наиболее волнующими вопросами стали вопросы о том, как помочь ребенку адаптироваться к школе и найти общий язык с одноклассниками.