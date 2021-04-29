В Тюменской области стартует патриотическая акция «Красная гвоздика» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области с 1 мая по 30 июня 2021 года стартует патриотическая акция «Красная гвоздика», которую ежегодно проводит благотворительный фонд «Память поколений». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, «Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

Значок «Красная Гвоздика» можно купить в торговых сетях, отделениях Почты России или за пожертвования у волонтеров. После покупки значок можно сфотографировать и опубликовать фотографию в Instagram под хэштегом #КРАСНАЯГВОЗДИКА. Все средства от продажи и распространения значка отправят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

За годы существования проекта помощь оказали 15 тысячам ветеранам, которые живут в различных городах России. В Тюменской области помощь фонда получили 28 ветеранов на сумму более 3 млн. рублей. Ознакомиться с партнерами проекта и получить подробную информацию можно на сайте организаторов акции: гвоздика.рф.