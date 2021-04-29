В Тюменской области продолжается расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Расселение аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается в Тюменской области. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, за I квартал 2021 года мы расселили 16 тысяч «квадратов» аварийного жилищного фонда. А это 375 семей или 823 человека. Аварийный фонд расселяют в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, муниципальных районах - Вагайский, Тюменский, Уватский.

Всего в 2021 году запланировано расселить 36 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (это 1,9 тыс. человек). Для этого в Тобольском, Тюменском и Уватском районах строятся многоквартирные дома, проводятся аукционы на поставку жилых помещений на первичном рынке жилья в Тюмени, а также ведется работа по предоставлению возмещения за жилые помещения, находящиеся в собственности граждан.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году в рамках проекта расселено 15,82 тыс. кв. м аварийного фонда (49 домов, 379 жилых помещений, 1 054 человека), всего с начала реализации проекта – 47,78 тыс. кв. м (102 дома, 1 083 жилых помещения, 2 870 человек). До конца 2020 года планируется расселить еще 5,2 тыс. кв. м (400 граждан).