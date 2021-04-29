Александр Моор принял участие в стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ мирового уровня Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня состоялась с 19 по 25 апреля 2021 года. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, в правительстве ставят перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты.

Цель стратегической сессии – прагматичная оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ. В том числе, уже включенных в программу и получивших государственную поддержку, и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики.

На заключительном пленарном заседании сессии представили более 20 проектов. Александр Моор подчеркнул, что задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

- Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, целесообразно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки (по аналогии, например, с инновационным центром «Сколково»), – предложил Александр Моор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в сессии приняли участие около 300 представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.