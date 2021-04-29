Три музея Тюменской области победили в конкурсе Минкульта РФ Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Сразу три музея Тюменской области победили в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации по созданию мультимедиагидов по выставочным проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, конкурс прошел в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

Цифровые гиды появятся в Архиерейском доме (Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник), Музее-усадьбе Колокольниковых (Музейный комплекс им. И. Я. Словцова) и Ишимском музейном комплексе им. П. П. Ершова. Кстати, проект Artefact уже внедрили в 48 регионах России, в том числе и в Тюменской области.

Современные технологии реализованы в 7 музеях:

- Музей семьи императора Николая II;

- Музейный комплекс им. И. Я. Словцова;

- краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша»;

- Казанский районный краеведческий музей им. В. С. Аржиловского;

- Дворец наместника;

- Тобольский губернский музей;

- Дом М. И. Муравьева-Апостола.

Мультимедиагид позволяет посетителю получать информацию о любом заинтересовавшем экспонате самостоятельно. Для этого нужно скачать бесплатное приложение Artefact, которое распознаёт экспонаты и рассказывает о них в деталях.