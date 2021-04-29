У многодетных семьей Тюменской области появятся новые возможности для покупки жилья

Многодетные семьи Тюменской области смогут направить социальные выплаты, на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующий законопроект разработан в правительстве Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев на онлайн-заседании президиума правительства, в соответствии с законопроектом многодетные семьи смогут израсходовать социальную выплату на погашение ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке или процентов по ним.

Социальные выплаты, полученные вместо земельного участка, многодетные семьи смогут направить на покупку на вторичном рынке только благоустроенных квартир или индивидуальных домов, построенных не более 10 лет назад. Соответствующий законопроект губернатор Тюменской области Александр Моор направил на рассмотрение в областную думу.

Как отметил глава региона, закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. Выплату можно будет направить не только на покупку жилья, но и на погашение ипотечных кредитов.