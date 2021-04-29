В Тюменской области с успехом проходят стратегические сессии «Капитаны песка»

Стратегические сессии «Капитаны песка» проходят в Тюменской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с 19 по 21 апреля они прошли в Абатском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.

Абатский район, который известен своими палеонтологическими находками, участники стратсессии назвали «землей мамонтов». С этой темой связали новые туристические маршруты, изготовление настоек, создание современного интерактивного музея, термального курорта.

В Казанском районе, где расположено множество озер, решили проводить соревнования по рыбалке. В Ишиме в команде проекта появились идеи проведения фестиваля экстремальных видов спорта, необычных мероприятий по привлечению туристов, развитию креативных городских пространств и парков. В Ишимском районе отметили большой потенциал развития местных промышленных производств, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

По словам советника губернатора Тюменской области, идейного вдохновителя проекта «Капитаны песка» Ольги Езикеевой, смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения.

- Муниципалитет и местные предприниматели сами создают стратегию развития и вкладывают в нее проекты, а мы запускаем этот процесс и поддерживаем, чтобы идти в развитие, - отметила Ольга Езикеева.

Напомним, с начала реализации «Капитанов бизнеса» прошло 12 стратегических сессий в разных районах Тюменской области. Участники сгенерировали более 300 бизнес-идей, идей развития городских и креативных пространств, музеев, возрождения промышленных производств на селе, развития туризма.