Эксперты уделяют особое внимание тюменцам с нарушением слуха

Фокус-группа с участием специалистов отрасли социального обслуживания, здравоохранения, образования, социально ориентированных НКО, общественных организаций и профессиональных сообществ, активных представителей родительского сообщества состоялась вчера, 28 апреля, на площадке Тюменского технопарка «Точка кипения».

Как отметил начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев, такой формат общения позволяет в очень открытой форме обсуждать вопросы, проблемы и пути их решения.

– Сегодня нам удалось обсудить тему со всеми представителями учреждений, общественных организаций, непосредственно работающих с данной категорией людей. Приятно отметить активность и отзывчивость родительского сообщества, – добавил Евгений Горбачев.

Работу фокус-группы модерировала команда регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Медицинского информационно-аналитического центра, с применением технологий Lean. Всемирно признанная технология анализа и поиска коренных проблем – диаграмма Исикава – нашла отклик у аудитории.

Участники с успехом сформировали перечень коренных причин и проблем, которые связаны с социализацией, адаптацией и реабилитацией лиц с нарушением слуха. Весь материал послужит для дальнейшего обсуждения на региональной конференции, которая пройдет в Тюмени 17 июня 2021.