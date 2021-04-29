В Тюмени открылось новое пространства молодежного медиацентра Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Официальное открытие пространства медиацентра молодежной политики Тюменской области прошло 27 апреля по адресу: ул. Хохрякова, 47. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодежной политике региона, здесь студенты и молодые создатели контента могут бесплатно создавать собственные медиапроекты.

По словам директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского, в пространстве сформируется медиасообщество молодых людей, которые хотят сказать свое слово в журналистике.

– Отдельная задача – установить взаимопонимание между молодежью и взрослым поколением. Я надеюсь, что медиацентр станет неким переводчиком и представители разных возрастов будут хорошо понимать друг друга, – отметил Павел Белявский.

В медиацентре будут заниматься молодые медийщики, авторы креативного контента, студенты вузов и ссузов, которые развиваются в направлении медиа. Они смогут воспользоваться студией для создания фото- и видеоконтента, записи звука и выхода в прямой эфир. Аренда бесплатна для молодых создателей контента (от 14 до 35 лет), которые делают социальные и некоммерческие проекты. Забронировать студию можно на сайте mediacentr72.ru.

Как отметила куратор медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко, в пространстве студенты смогут пройти практику и стать частью медиаштаба крупных событий для молодежи.

– Это тот неформальный опыт, с помощью которого молодой человек сможет попробовать себя в разных ролях по теме медиа и контента, – отметила она.