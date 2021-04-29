Тюменские волонтеры помогают ветеранам войны навести порядок в квартирах

Тюменские волонтеры помогают ветеранам войны навести порядок в квартире Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Волонтёры «Оперативного штаба добрососедства» спешат к ветеранам Великой Отечественной войны перед Днем Победы. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках социального проекта «Добро рядом 2.0» запущен специальный рейд субботников и генеральных уборок. Добровольцы в синих комбинезонах вооружились ведрами, тряпками, моющимися средствами и отправились к пожилым соседям.

По словам координаторов, активисты с удовольствием моют окна и полы, вытирают пыль и ремонтируют заборы. Своими действиями они хотят выразить благодарность старшему поколению, тем более что самое простое действие может стать для них настоящим спасением.

Кроме того, добрые соседи вручают пенсионерам наборы текстильных принадлежностей, комплекты постельного белья, защитные маски и многое другое. Как отметила одна из представительниц старшего поколения Васса Климентьева, в чьей квартире наводили порядок волонтеры, за такие добрые дела она очень благодарна отзывчивым людям.

– Спасибо ребятам за солнышко в моём доме. Помыли окна, повесили портьеры, установили москитные сетки, и сразу стало светлее. Я сама уже не могу всё это делать, так благодарна отзывчивым людям за такие важные и благородные поступки, – говорит Васса Климентьева.

Всего в апреле благотворительный фонд «Старшее поколение» и волонтеры «Штаба добрососедства» оказали помощь более сотни горожанам пожилого возраста.

Напомним, «Добро рядом 2.0» реализуется с сентября 2020 года с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.