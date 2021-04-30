Западно-Сибирское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов с 1 по 10 мая. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с наступающими праздниками – 1 Мая и Днём Победы, и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 1 по 10 мая 2021 года.

С 1 по 3 мая – выходные дни во всех филиалах банка;

4 и 7 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, которые обычно открыты по субботам:

Режим работы.

5 – 6 мая – работают дежурные офисы, график сокращен на 2 часа:

Режим работы.

8 – 9 мая – выходные дни.

10 мая – работают все офисы, однако график сокращен на 2 часа. Офисы, которые обычно работают по субботам, принимают клиентов в обычном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка и в режиме 24/7. Также операции можно провести в устройствах самообслуживания, расположенных в зонах круглосуточного обслуживания отделений.

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка или по телефонам горячей линии 900 и 8-800-555-55-50.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015