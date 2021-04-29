Тюменская область и Казахстан укрепляют партнерские связи Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Внешнеторговый оборот с Казахстаном в 2020 году вырос почти на 5 млн долларов США и составил 70 млн долларов. Экспорт составил 50,9 млн долларов, а импорт – 18,9 млн долларов. Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Антон Машуков во время круглого стола на тему «Торгово-экономическое сотрудничество Тюменской области и Республики Казахстан. Перспективы развития».

По его словам, Республика Казахстан – давний надежный партнер Тюменской области, и даже в непростой 2020 год оборот вырос. Антон Машуков обозначил основные направления развития региона, перспективы участия казахстанских компаний в нефтегазовом кластере.

Советник-посланник Посольства Казахстана в России Нуржан Каджиакбаров во время своего выступления отметил важное место Тюменской области в системе торгово-экономических отношений Казахстана и России, представил инвестиционный и экспортный потенциал Республики Казахстан.

Как сообщили в департаменте инвестполитики, стороны обсудили возможности расширения экспортно-импортной линейки Тюменской области и Республикой Казахстан, достигли договоренностей о содействии укреплению партнерских связей между предпринимателями.