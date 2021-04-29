Тюменские ученые и инженеры номинированы на Премию Правительства в области науки и техники

Тюменских ученых и инженеров номинировали на Премию Правительства в области науки и техники за 2021 год. Их работа «Разработка и внедрение в практику добычи углеводородного сырья новых высокоэффективных измерительных установок и эталонов в период с 1987 по 2020 гг.» посвящена учету скважинной продукции в процессе ее извлечения из недр.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, авторам удалось решить главную научно-практическую задачу передачи единицы массового расхода от первичного государственного эталона до конкретной промысловой измерительной установки.

Эта работа находит все больше откликов в профессиональной среде и общественности. О работе получены положительные отзывы, экспертные заключения и ходатайства о присуждении авторскому коллективу искомой Премии Правительства РФ от Союза нефтегазопромышленников России, Союза производителей нефтегазового оборудования России, Института проблем нефти и газа РАН, Института биохимической физики РАН, Кубанского и Южно-Уральского государственных университетов, многих производственных и добывающих компаний.

В Москве в Институте проблем нефти и газа РАН состоялось заседание общеинститутского Семинара по проблемам разработки месторождений углеводородов имени С.Н. Закирова по оценке научной новизны и практической значимости работы, которую представляют тюменцы. Отзыв и экспертное заключение-положительные.

Эта работа номинирована от Тюменской области впервые и именно в год «Науки и технологии».