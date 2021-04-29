Представители промплощадки в Тобольске, где найден подозрительный пакет, прокомментировали инцидент. Фото - "Росгвардия по Тюменской области".

Представители компании «ЗапСибНефтехим, чья промышленная площадка находится в Тобольске, прокомментировали инцидент, случившийся сегодня, 29 апреля. Напомним, что на территории предприятия был найден подозрительный пакет,.

– В соответствии с правилами безопасности информация о находке была оперативно передана в правоохранительные органы. Проведенная ими проверка показала, что пакет не представляет угрозы. На время проверки остановок или разгрузки производства не было, предприятие работало и продолжает работать в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе компании.

По словам сотрудников предприятия, ситуация продемонстрировала высокий уровень осознанности и ответственное отношение персонала к вопросам безопасности.

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