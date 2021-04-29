В «Тюменской слободе» в 2023 году откроется новый детский сад Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В первом квартале 2023 года в «Тюменской слободе» появится новый детский сад. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, на днях на его строительство в микрорайоне «Ямальский-2» заключили контракт. Проектом предусмотрено 24 группы, из которых пять групп – для детей ясельного возраста.

В трехэтажном здании общей площадью более 10 тысяч квадратных метров появятся все необходимые помещения: медицинский блок, кабинет логопеда, изучения иностранных языков, а также музыкальный и физкультурный залы.

На территории садика появятся 24 игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и газонами.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в районе ЖК «Юбилейный» (в районе улиц Янтарная и Широтная) началось строительство нового трёхэтажного детского сада. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, проект предусматривает 24 группы, из которых 5 групп – для детей ясельного возраста. Общая площадь садика составит более 8 тысяч квадратных метров. В нём запроектированы все необходимые помещения, включая медицинский блок, кабинет логопеда, изучения иностранных языков и музыкальный зал.