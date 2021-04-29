Где тюменцам посмотреть прямую трансляцию пасхального богослужения? Фото: Ольга Крыльцова

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в обращении к жителям региона рассказал, что в этом году по традиции состоится прямая трансляция Пасхального богослужения. По его словам, благодаря трансляции «стены храмов как бы раздвигаются, и ваши дома соединяются с домом Божьим».

– Можно в эту ночь встретить Пасху дома, смотря трансляцию из Тобольска из Софийско-Успенского собора, и каждый из вас может быть участником этой сокровенной молитвы и пасхальной радости, – отметил он.

Прямая трансляция пасхального богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля начнётся 1 мая в 23.55 на телеканалах «Россия 24» и «Тюменское время». Также ее можно посмотреть на официальных страницах телеканалов ГТРК «Регион-Тюмень», «Тюменское время», «Тобольское время», в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и YouTube.