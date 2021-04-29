К октябрю в Тюменской области отремонтируют дорогу «Богандинский – Червишево - Чаплык» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Сезон дорожных работ, которые выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовал в Тюменской области. По данным пресс-службы ГУС Тюменской области, дорожники приступили к работам на участке региональной автомобильной дороги «Богандинский-Червишево-Чаплык».

На участках дороги общей протяженностью 1,5 километра, по контракту, фрезеруют покрытие, уберут лишние кусты, которые мешают обзору водителей. В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на участках появится новое асфальтобетонное покрытие. Дорожники приведут существующие автобусные остановки в норму и нанесут новую горизонтальную дорожную разметку.

Отметим, что автомобильная дорога регионального значения «Богандинский-Червишево-Чаплык» не первый год ремонтируется в рамках национального проекта. В апреле 2020 года здесь отремонтировали участки дороги в промежутке от Червишево до Онохино. Все работы по контракту должны быть завершены к октябрю 2021 года.