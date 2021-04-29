Депутат облдумы заявил о готовности Тюменской области к решению поставленных президентом задач. Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов, комментирую Послание президента Российской Федерации Владимира Путина, зачитанное перед Федеральным собранием, заявил, что регион готов к решению поставленных главой государства задач. По его словам, работы много: «Будем трудиться».

Законодатель отметил, что Послание президента затрагивает не только социальные меры, но и многие внутренние государственные темы. Он заявил, что важная составляющая в послании – об организации власти местного самоуправления в субъектах федерации.

– Задача поставлена: инициатива и результативность их деятельности. Не только работать инициативнее, работать больше, а предложен конкретный инструмент – формируемый фонд в 500 миллиардов рублей, который будет направлен на инфраструктурные объекты, причем на кредитной и конкурентной основе, – отметил заместитель председателя комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Особняком депутат выделил тему инфраструктурного кредита, которые получат субъекты федерации, наиболее рационально отработавшие со своим бюджетом по развитию особо востребованных на местах проектов, таких как благоустройство населенных пунктов, газификация, дороги и вообще развитие среды.

– У меня по сельским районам проблема качества жизни стоит достаточно остро в отличие от городских округов. Для нас, депутатов, для органов исполнительной власти необходимо чётко обозначить объекты, которые наиболее актуальны для большого количества людей, а не просто строительство дороги 5-10 км к селу, где проживает 30 семей. Нужно максимально эффективно эти деньги использовать. Процент кредитный небольшой. Это хорошее дополнение к бюджетным средствам региона, – заявил Владимир Ульянов.

Также он отметил, что проблема газификации в Тюменской области остро стоит для Ишимского и Сорокинского районов: «Президент поставил задачу – бесплатно подвести трубу к земельному участку, где располагается жильё конкретного гражданина. Кроме того, мы должны решить проблемы занятости населения до конца 2021 года, поддержки предприятий, в том числе и частного бизнеса. Эти задачи тоже ложатся на депутатов в их избирательных округах, на органы местного самоуправления».