Резидент Тюменского технопарка – в нацрейтинге российских быстрорастущих технологических компаний Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Резидент Тюменского технопарка, Инновационного центра «Сколково» компания «ИнТех» вошел в национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний с выручкой до 800 млн рублей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, рейтинг «ТехУспех» - это инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих технологических компаний, обладающих высоким потенциалом лидерства на российском и глобальном рынке.

Рейтинг проводится АО «РВК» вместе с партнерами с 2012 года. А ещё с 2016 года рейтинг является базой поиска и отбора российских технологических компаний для участия в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). Участники этого проекта получают «зеленую волну» при обращении за господдержкой.

В числе малых компаний «ИнТех» включен в основной рейтинг и в рейтинг по направлениям «Быстрорастущие компании», «Инновационные компании» и «Экспортный потенциал».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ООО «ИнТех» - это российская нефтесервисная компания, которая предоставляет спектр инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. В своей деятельности активно использует собственные инновационные разработки.