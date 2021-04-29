Названы победители регионального этапа конкурса «Экспортер года»

В начале апреля 2021 года состоялся региональный этап конкурса «Экспортер года», который каждый год проводит Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Основная цель конкурса – простимулировать внешнюю торговлю и популяризировать экспортную деятельность.

В число победителей вошли:

- «Экспортер года в сфере промышленности» - ЗАО «Тюменский машиностроительный завод». Производитель дисков сцепления для грузовых и легковых транспортных средств;

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» - ООО «Дженерал Трейд НЕТ». Производитель корма для аквариумных и прочих рыб;

- «Экспортер года в сфере услуг» - АНО ДПО «ТМЦАП» - Центр профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации.

- «Экспортер года в сфере высоких технологий» - ООО «Креатив», разработчик компьютерного программного обеспечения.

- «Прорыв года» - ИП Соколов В.А. Производитель предметов декора и аксессуаров из эпоксидной смолы.

Для «Тюменского машиностроительного завода» победа в номинации имела особый смысл. В 2021 году завод празднует 75-летний юбилей, поэтому коллектив принял решение посвятить победу именно этому событию.

Со всей информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта - TECRUS.RU, социальных сетях – export72.to.