В Тюмени у дач введут одностороннее движение до середины лета. Схема предоставлена Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени введут одностороннее движение по автомобильным дорогам улицы Абалакской (в направлении от пересечения с ул. Лангепасской до дома № 2) и улицы Чимеевской (в направлении от дома № 1 до пересечения с ул. Лангепасской). Ограничение продлится с 1 мая по 15 июля.

– Специалисты будут ремонтировать подъезд к садоводческим товариществам «Ландыш», «Текстильщик», «Ясень» и «Лаванда», – прокомментировали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.