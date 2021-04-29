Выпускник Школы социального предпринимательства прошел стажировку в «Обской кузнице» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Молодой социальный предприниматель Михаил Турышев, окончивший «Школу социального предпринимательства» фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», прошел стажировку в «Обской кузнице», куда его направил Центр инноваций социальной сферы. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, парень живет в Тобольске, развивает традиционное ремесло и обучает детей резьбе по кости.

– «Обская кузница» стала местом стажировки Михаила не случайно. Ремесленный труд имеет схожие особенности – организация маркетинга, продвижение своей продукции, проведение интересных мастер-классов для детей и взрослых и т. д. За этими знаниями и поехал Михаил в Сургут, – рассказали в департаменте.

Руководитель «Обской кузницы» Виталий Горшков рассказал Михаилу об особенностях продвижения изделий народно-художественного промысла и познакомил с процессом организации интерактивных мероприятий для гостей.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александры Князевой, выпускник Школы социального предпринимательства может сам предложить предприятие, на котором хочет пройти стажировку.

– Это могут быть как тюменские организации, так и предприятия в других городах. В прошлом году, например, наши подопечные прошли стажировку в Заводоуковске, Тюмени и Санкт-Петербурге, – говорит Александра Князева.

Напомним, обучающий проект «Школа социального предпринимательства» разработан по программе фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и действует в Тюменской области уже пятый год. С 2019 года проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».