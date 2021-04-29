Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 апреля 2021 13:03

Самозанятый сапожник из Абатского района получил господдержку на развитие дела

Иван Серов купил станок для изготовления дубликатов ключей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Самозанятый сапожник из Абатского района получил господдержку на развитие дела

Самозанятый сапожник из Абатского района получил господдержку на развитие дела

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Самозанятому сапожнику из Абатского района Ивану Серову оказали государственную поддержку в форме льготного микрозайма в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, его сапожная находится в центре села Абатское, на ул. Ленина.

Починить обувь у Ивана Михайловича съезжаются не только жители Абатского района (а их 8 тысяч человек), но и из ближайших районов. Предприниматель решил расширить количество услуг для населения и купить станок для изготовления дубликатов ключей. Для этого он обратился в абатское представительство фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» за финансовой поддержкой. В представительстве он подал заявку на получение микрозайма по программе «Микрозаймы для самозанятых» Фонда микрофинансирования Тюменской области.

Эта программа действует с начала 2021 года как форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход.

– Ставка микрозайма при наличии залога равна ставке Центробанка России, а сумма микрозайма может доходить до полумиллиона рублей. Кроме того, предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», – рассказали в департаменте.

Когда Иван получил господдержку, он купил новый станок по изготовлению ключей и теперь может оказывать и эту услугу. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – 4% с каждой оплаченной услуги, и вся налоговая отчётность находится в мобильном приложении.