Самозанятый сапожник из Абатского района получил господдержку на развитие дела Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Самозанятому сапожнику из Абатского района Ивану Серову оказали государственную поддержку в форме льготного микрозайма в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, его сапожная находится в центре села Абатское, на ул. Ленина.

Починить обувь у Ивана Михайловича съезжаются не только жители Абатского района (а их 8 тысяч человек), но и из ближайших районов. Предприниматель решил расширить количество услуг для населения и купить станок для изготовления дубликатов ключей. Для этого он обратился в абатское представительство фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» за финансовой поддержкой. В представительстве он подал заявку на получение микрозайма по программе «Микрозаймы для самозанятых» Фонда микрофинансирования Тюменской области.

Эта программа действует с начала 2021 года как форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход.

– Ставка микрозайма при наличии залога равна ставке Центробанка России, а сумма микрозайма может доходить до полумиллиона рублей. Кроме того, предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», – рассказали в департаменте.

Когда Иван получил господдержку, он купил новый станок по изготовлению ключей и теперь может оказывать и эту услугу. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – 4% с каждой оплаченной услуги, и вся налоговая отчётность находится в мобильном приложении.