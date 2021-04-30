Сбер упростит процедуру капитальных ремонтов многоквартирных домов в Тюменской области. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» подписали генеральное соглашение банковского сопровождения, которое позволит обеспечить контроль целевого использования средств исполнителями контрактов. Со стороны Сбербанка соглашение подписал управляющий отделением Сбербанка Евгений Светлов, от Фонда – директор Светлана Цынская.

Документ определяет упрощенную процедуру открытия специальных счетов и специальный сниженный тариф для исполнителей за банковское сопровождение контрактов. Банк оперативно будет открывать счета для проведения расчетов между Фондом капитального ремонта Тюменской области и компаниями, ведущими работы по капитальному ремонту. Подрядчики могут воспользоваться авансом, предусмотренным контрактом, и в дополнение к обслуживанию расчетов с Фондом капитального ремонта получить весь спектр банковских услуг.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Благодаря накопленному Сбербанком опыту, отлаженному процессу контроля целевого использования денежных средств, оплата работ пройдет быстро и без лишних требований. Предоставить подтверждающие документы можно в дистанционном режиме через интернет-банк СберБизнес».

Сбербанк также оказывает услуги банковского сопровождения контрактов и других заказчиков, снижая их риски нецелевого использования средств. Сервис позволяет формировать интерактивные консолидированные отчеты о ходе банковского сопровождения в удобном современном интерфейсе в режиме реального времени.

Более подробную информацию об этом сервисе можно получить у менеджера по банковскому сопровождению управления транзакционного бизнеса Уральского банка ПАО Сбербанк Кузьмина Максима Валентиновича, телефон: +7(800) 707-00-70, вн. 5467-1020, e-mail: Mavkuzmin@sberbank.ru.

Заявку на консультацию по банковскому сопровождению коммерческих контрактов можно также оставить на официальном сайте Сбербанка.

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