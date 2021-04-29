Как технологии МегаФона помогут увеличить туристический поток в Тюменскую область. Фото - МегаФон.

Правительство региона и компания «МегаФон» объявили о совместном проекте с применением технологии анализа больших данных (Big Data) в туриндустрии. Оператор связи и Агентство туризма и продвижения Тюменской области проведут исследование потока приезжающих, которое поможет спланировать инициативы, направленные на привлечение в регион гостей со всей России.

Основным источником информации станут обезличенные данные, фиксируемые техническим оборудованием оператора. Сервис определит, откуда чаще всего приезжали гости, что в городе заинтересовало их больше всего: достопримечательности, отели, кафе, места отдыха. А также какая средняя продолжительность нахождения в Тюмени приезжающих из других субъектов и многое другое. Используя эти данные, правительство области получит оперативную информацию по турпотокам, что поможет дальнейшему развитию индустрии в Тюменской области.

– Сегодня для качественного планирования работы нашей отрасли мы используем современные аналитические инструменты. Для принятия решений недостаточно опираться на официальную статистику по количеству туристов, которую мы получаем один раз в год с большим отставанием. Цифровой анализ позволит увидеть расширенные данные, на основе которых мы будем понимать запрос туриста. Исходя из полученной аналитики, можно создавать качественные туристические продукты для путешественников и грамотно строить кампанию продвижения туристического потенциала области, – отметила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

На сегодняшний день в топ-5 мест притяжения туристов в регионе входят:

1. Набережная города Тюмени.

2. Тобольский кремль.

3. Ялуторовский острог.

4. Музей Николая II и Базарная площадь (г. Тобольск).

5. Аквапарк «Лето-Лето» .

– Геоаналитика МегаФона еще в 2019 году доказала свою эффективность в планировании транспортных развязок и совершенствовании городской инфраструктуры Тюмени. Информация от Big Data, которую получат специалисты Агентства туризма и продвижения поможет оценить востребованность туристических зон, развить инфраструктуру в популярных у гостей местах, создать больше интересных объектов для посещения. Уверен, что полученные данные наша область сможет использовать для привлечения инвестиций и большего турпотока в регион, – отметил директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.