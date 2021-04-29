В Тобольске предприниматель создаст 3 рабочих места, благодаря открытию медцентра Фото: Татьяна Коркина

Три рабочих места планируется создать в Тобольске благодаря открытию нового медицинского центра по проекту невролога, а теперь и предпринимателя Владимира Васильева. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в сентябре 2020 года он успешно прошел обучение, организованное фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» по программе «Азбука предпринимателя».

Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и ориентирована на людей, которые хотят начать свой бизнес.

Владимир Михайлович создал проект «Ключ здоровья» – медицинский центр неврологии и гирудотерапии. Потом он воспользовался безвозмездной субсидией от Центра занятости города Тобольска и Тобольского района для безработных граждан, которые хотят открыть собственное дело.

После этого Владимир Михайлович получил государственный микрозайм Фонда микрофинансирования Тюменской области, чтобы отремонтировать помещение клиники и купить оборудование. На экспертном совете фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» с участием профильных региональных департаментов и ведомств идею Владимира Михайловича активно поддержали.

По словам руководителя представительства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в Тобольске Ольги Черкашиной, специалисты фонда ведут проекты от зарождения идеи (обучение, консультирование, подбор помещения, сопровождение и финансирование) до успешной реализации проекта.