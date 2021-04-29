Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 апреля 2021 года увеличилось на 56 человек, четверо скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 апреля 2021 года увеличилось на 56 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 35 098 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициональной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней интерстициальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 467 пациентов с коронавирусом, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 53 человека выздоровели (за весь период - 33437), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 101 человек остается под медицинским наблюдением, 445 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 442 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 109 731 летальный исход, выздоровели 4 419 540 человек.