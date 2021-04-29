Тюменцам раздадут Георгиевские ленточки. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам раздадут георгиевские ленточки. Акция проходит с 22 апреля по 9 мая по всей стране. Участие в ней примут все 26 муниципальных образований региона.

– Главная цель акции – не дать забыть подрастающему поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну человечества, чьими наследниками мы являемся, кем должны гордиться и о ком помнить. Ленточки можно прикрепить на одежду в области сердца как дань памяти павшим на полях сражений, знак уважения к ветеранам, благодарности людям, сделавшим всё для фронта, – отметили в ТГМЦ.

Точки выдачи памятных лент находятся на площади 400-летия Тюмени, аллее Молодоженов, Цветном бульваре, на набережной реки Тура, в экопарке Затюменский, в лесопарке «Гилёвская роща» в торговых центрах «Па-На-Ма», «Премьер», «Магеллан», «Фаворит», «Кристалл», «Галерея «Вояж», «Солнечный», «ЦУМ», «Зеленый берег», «П.О.Р.Т.», «Колумб», «Сити Молл», «Гудвин».