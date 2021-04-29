В Тюмени огонь вплотную подбирался к двум дачным обществам. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за сутки произошло 48 пожаров на общей площади более пяти тысяч гектаров. Сейчас еще полыхают 12 природных пожаров, которые ликвидируют более тысячи человек и 200 единиц техники.

– Вчера произошел крупный ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта. В опасности находились дачные общества «Липовый остров» и «Русское поле». Благодаря действиям пожарных удалось предотвратить возгорание домов, – директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Напоминаем, в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, возводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.