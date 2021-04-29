Улицу Самарскую в Тюмени частично закроют до 10 сентября. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени на время закроют для движения два участка улицы Самарской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, с 17 мая по 5 июля будет прекращено движение транспорта на участке улицы Самарской от пересечения с ул. Демьяна Бедного до пересечения с ул. Шахтеров, с 5 июля по 10 сентября – на участке от пересечения с ул. Демьяна Бедного до дома № 67 по ул. Самарцева. Тут рабочие будут заниматься реконструкцией участка тепломагистрали.

– Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что объехать временно закрытые участки можно по улицам Молодежной, Шахтеров и Трактовой.

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