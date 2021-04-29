«Зелёное» страхование: бизнес Уральского региона сможет застраховать экологические риски в Сбере.Фото - Сбер.

«Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» разработали программу комплексного экологического страхования. Она предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, и непосредственно вред окружающей среде. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей.

Программа ориентирована на компании крупного бизнеса всех отраслей. По условиям договора возмещению подлежат расходы на ликвидацию последствий загрязнения, судебные и юридические расходы. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности.

Крупнейшим индустриальным клиентам «Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» предлагают индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Они обеспечивают страховой защитой всю группу компаний клиента, включая холдинговую, все дочерние общества и аффилированных лиц. Объём защиты будет соответствовать масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов. Риски комплексных программ для крупнейших клиентов размещаются на глобальном перестраховочном рынке при участии международных страховых брокеров.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Учитывая усилившийся тренд на экологическую безопасность, возрастающее внимание общественности и государства к этой теме, мы разработали программы комплексного экологического страхования, которыми сейчас могут воспользоваться компании крупного бизнеса и крупнейшие индустриальные клиенты. В ближайшее время мы предложим программу экологического страхования и для клиентов малого и среднего бизнеса. Это будет удобный онлайн-конструктор с объёмом страховой защиты до 15 млн рублей. Мы рассчитываем, что практика экологического страхования войдёт в культуру любых компаний, работающих с опасными веществами, станет частью программ социальной ответственности бизнеса. Мы со своей стороны окажем помощь при наступлении неблагоприятных событий: в случае происшествия страховая компания возместит все расходы — от затрат на расследование причин аварии до ущерба пострадавшим и окружающей среде».

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