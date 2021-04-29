График выплаты пенсий в мае 2021 в Тюменской области. Фото: Ольга Крыльцова

Показываем график выплаты пенсий в мае 2021 года в Тюменской области. Жителям региона, получающим пенсии и социальные выплаты через кредитные учреждения в первой декаде месяца (8 числа), деньги зачислят досрочно – до 30 апреля 2021 года. После этого перечислять деньги пенсионерам на счета кредитных учреждений будут по обычному графику.

– Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме, в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почтовой связи в период майских праздников. Для почтовых отделений 1 и 9 мая 2021 года будут выходными днями, в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая режим работы будет сокращен на один час. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме, – сообщили в управлении Пенсионного фонда России в городе Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что территориальные органы ведомства в праздничные и нерабочие дни мая будет осуществлять свою деятельность по следующему графику: 1, 2, 3 мая – выходные дни, 4, 5, 6, 7 мая – клиентские службы ПФР работают в обычном режиме, 8, 9, 10 мая – выходные дни.